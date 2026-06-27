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Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Bursa'da başladı

Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Bursa'da başladı
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MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı, Bursa'daki 1480 metrelik yeni ulusal pistte 60 sporcunun katılımıyla başladı. Dört kategoride mücadele eden sporcular, yarın yapılacak finallerin ardından ödüllerini alacak.

MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı, Bursa'da başladı.

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki 1480 metre uzunluğundaki Bursa Yarış Pisti'nde başlayan Batı Kurumsal Karting Yarışı'nda, 7-18 yaş arası 60 sporcu, "micro", "mini", "junior" ve "senior" olmak üzere dört kategoride mücadele ediyor.

Yarış, Bursa Uludağ Motor Spor Kulübü (BUMOSK) tarafından, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Batı Kurumsal, Spor Toto, Motul, Aloft by Marriott ve Çelikyay Stay Mare katkılarıyla düzenleniyor.

Antrenmanlar ve sıralama turlarının yapıldığı yarışların ilk günü, tüm kategorilerde iki eleme yarışıyla devam edecek.

Organizasyon, yarın yapılacak final yarışları ardından ödül töreniyle son bulacak.

Bursa'nın ilk ulusal karting pisti

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Bursa İl Temsilcisi Mitat Ülküden, yaptığı konuşmada, ilk defa Bursa Yarış Pisti'nde düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası'nın üçüncü ayağına tüm Bursalıları davet etti.

Yarışmacıların pisti tanıması için antrenmanlar gerçekleştirdiklerini aktaran Ülküden, "Yeni bir pist, ilk defa çıkıyorlar. TOSFED ile Bursa Büyükşehir Belediyesinin koordine ettiği Bursa'da ilk ulusal karting pisti oldu. Bunun için teşekkür ederiz. İnşallah böyle güzel bir tesiste uluslararası yarışlara da aday olmak istiyoruz." diye konuştu.

Yarışmaya katılan Elif Yağmur Yeşiltay da junior kategorisinde yarıştığını, yaklaşık bir yıldır bu sporla ilgilendiğini belirterek, "Teknik bir pist. Başta virajlara alışmakta zorlandım. Ondan sonra alıştım. Bu pistte pilotlarla kapışmak çok eğlenceli. Çünkü virajlar, çok güzel." dedi.

Yarışmaya katılan 9 yaşındaki Kerem Çelikyay da "Sıralamada 2. oldum. Çok mutluyum. Hedefim ralli pilotu ve dünya şampiyonu olmak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz
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