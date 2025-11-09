Haberler

MotoGP Portekiz Grand Prix'sinde Bezzecchi Birinci Oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağında, Aprilia pilotu Marco Bezzecchi, Portekiz Grand Prix'sini kazanarak sezonun ikinci zaferini elde etti. Takip eden pilotlar Alex Marquez ve Pedro Acosta oldu. Marc Marquez ise şampiyonluğunu ilan etti.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı Portekiz Grand Prix'sinde Aprilia ekibinin İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, birinci oldu.

Sezonun 21. mücadelesi, 4.6 kilometre uzunluğundaki Uluslararası Algarve Pisti'nde 25 tur üzerinden düzenlendi.

Bezzecchi, 41 dakika 13.616 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak sezonun ikinci zaferini kazandı.

BK8 Gresini takımının İspanyol pilotu Alex Marquez, 2.583 saniye farkla ikinci ve Red Bull KTM takımının İspanyol pilotu Pedro Acosta ise 3.188 saniye farkla üçüncü oldu.

Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez'in şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda bir sonraki yarış, 16 Kasım Pazar günü İspanya'da koşulacak.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 545 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 445

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 323

4. Francesco Bagnaia (İtalya): 288

5. Pedro Acosta (İspanya): 285

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
