MotoGP Katar GP'si sprint yarışını Ducati Lenovo'dan Marc Marquez kazandı

MotoGP Katar GP'si sprint yarışını Ducati Lenovo'dan Marc Marquez kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MotoGP Katar Grand Prix'sinin sprint yarışını Ducati Lenovo'dan Marc Marquez, 18.46.450'lik derecesiyle kazandı. Lusail'deki 5,4 kilometrelik pistte Fabio Di Giannantonio ikinci, Jorge Martin üçüncü oldu; 22 turluk yarış yarın TSİ 19.00'da başlayacak.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. etabı olan Katar Grand Prix'sinin sprint yarışını Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez kazandı.
Lusail kentindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışında, 18: 46.450'lik derecesiyle Marquez birinci sırayı aldı.
Pertamina Enduro VR46 Racing Team'den İtalyan Fabio Di Giannantonio, liderin 0.862 saniye gerisinde ikinci, Aprilia takımından İspanyol Jorge Martin ise 1.519 saniye farkla üçüncü sırada bitirdi.
22 turluk yarış ise yarın TSİ 19.00'da start alacak.
Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonrası omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.