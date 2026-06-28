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MotoGP Hollanda etabını Ai Ogura kazandı

MotoGP Hollanda etabını Ai Ogura kazandı
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MotoGP 2026 Hollanda etabını Japon pilot Ai Ogura kazanırken, milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu mekanik arıza nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

MotoGP 2026 Hollanda etabında damalı bayrağa ilk ulaşan isim Japon pilot Ai Ogura oldu. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ise mekanik arıza sebebiyle yarışı tamamlayamadı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. etabı Hollanda'nın Assen şehrinde koşuldu. Ai Ogura, 40.21.905'lik süreyle kariyerinin ilk MotoGP galibiyetini elde etti. Raul Fernandez yarışı liderin 2 saniye gerisinde 2. tamamlarken Jorge Martin ise 3.5 saniye farkla 3. oldu. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ise 10.'luğa kadar yükseldiği yarışı motosikletindeki arıza nedeniyle 13. turda terk etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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