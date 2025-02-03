Morata, imzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi

Elinde Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Michy Batshuayi gibi golcüleri bulunduran Galatasaray, hücum hattını İspanyol forvet Alvaro Morata ile güçlendirdi. 32 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılara imza atması, bu isimlerden birinin sonunu getirdi.

BATSHUAYI İLE YOLLAR AYRILACAK

Alvaro Morata'nın transferinin ardından sarı-kırmızılılarda dikkat çeken bir Batshuayi gelişmesi yaşandı. DHA'nın haberine göre; Galatasaray, Michy Batshuayi ile yollarını ayırma kararı aldı. Belçikalı futbolcuyla yakın zamanda yolların ayrılmasının beklendiği belirtildi.

BATSHUAYI'NİN GALATASARAY RAKAMLARI

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bittikten sonra sezon başında Galatasaray'a imza atan Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı formayı bu sezon sadece 5'i ilk 11 olmak üzere 30 maçta giydi. Batshuayi, bu karşılaşmalarda 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Belçikalı golcünün Cimbom ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki forvet, 2021-2022 sezonunda da Beşiktaş'ta kiralık olarak oynamıştı.