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Morata, imzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi

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Milan'dan İspanyol golcü Alvaro Morata'yı kadrosuna katan Galatasaray, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra sezon başında imza attırdığı Belçikalı forveti Michy Batshuayi ile yollarını ayırma kararı aldı.

Elinde Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Michy Batshuayi gibi golcüleri bulunduran Galatasaray, hücum hattını İspanyol forvet Alvaro Morata ile güçlendirdi. 32 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılara imza atması, bu isimlerden birinin sonunu getirdi.

BATSHUAYI İLE YOLLAR AYRILACAK

Alvaro Morata'nın transferinin ardından sarı-kırmızılılarda dikkat çeken bir Batshuayi gelişmesi yaşandı. DHA'nın haberine göre; Galatasaray, Michy Batshuayi ile yollarını ayırma kararı aldı. Belçikalı futbolcuyla yakın zamanda yolların ayrılmasının beklendiği belirtildi.

Morata, imzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi

BATSHUAYI'NİN GALATASARAY RAKAMLARI

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bittikten sonra sezon başında Galatasaray'a imza atan Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı formayı bu sezon sadece 5'i ilk 11 olmak üzere 30 maçta giydi. Batshuayi, bu karşılaşmalarda 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Belçikalı golcünün Cimbom ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki forvet, 2021-2022 sezonunda da Beşiktaş'ta kiralık olarak oynamıştı.

Morata, imzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Bu adam balon çıkacak yazın bir kenara

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Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Bu adam balon çıkacak yazın bir kenara.

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Haber YorumlarıHakan Ucan:

Ne güzel olur kovarsanız. batsuahi FENERBAHÇE NİN ahını alan iflah olmaz .

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Haber YorumlarıH Riza Özkan:

Zaten kalite olsa Beşiktaş bırakmazdı boş kaleye defalarca atamadı boş kale dokunsa girecek ya dokunamıyor dokunsa direğe vuruyor gitsinbi işe yaramaz

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Haber YorumlarıSY:

Batsuahi daha bugün Fenerbahce‘ ye hizmet ediyor! Oyuna girdigi an, Galatasaray bir kişi eksik oynuyor

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