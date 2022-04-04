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Montero: Kırmızı kart olmasaydı galibiyet alabilirdik

Demirören Haber Ajansı - Arzu Erbaş - Spor
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Montero: Kırmızı kart olmasaydı galibiyet alabilirdik

Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero, "İkinci yarıda çok iyi performans gösterdik.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero, "İkinci yarıda çok iyi performans gösterdik. Belki kırmızı kart olmasaydı galibiyet alabilirdik" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Beşiktaşlı oyuncu Francisco Montere açıklamalarda bulundu. İkinci yarıda çok iyi performans gösterdiklerini söyleyen Montere, "Belki kırmızı kart olmasaydı galibiyet alabilirdik. Hocamız sahada da sizin gördüğünüz gibi önde oynamamızı, defansın çizgisini öne çıkarmamızı, önde basmamızı, en önemlisi çok yüksek şiddetli bir tempoyla, agresif şekilde oynamamızı istiyor. Bence biz bunu bugün yapabildik, elimizden geldiği kadarıyla hocanın bu isteklerine cevap verebildik. Hocamızın enerjisi çok yüksekti, bu enerjiyi bize de net bir aktarıyor. Sahada da bizim pozitif anlamda onun aktardığı enerjiyi gösterdiğimizi görebilir herkes. Dediğim gibi bu anlamda artı bir değer katıyor kendine ve takımına" dedi.

Montero: Kırmızı kart olmasaydı galibiyet alabilirdik

Montero: Kırmızı kart olmasaydı galibiyet alabilirdik

Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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