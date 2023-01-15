Montero, Beşiktaş'tan resmen ayrıldı! Sözleşmesinde satın alma opsiyonu da var

Beşiktaş, Francisco Montero'yu sezon sonuna kadar, 2 milyon 250 bin euro bedelinde satın alma opsiyonlu olarak Bundesliga ekibi Hamburg'a kiraladı.

Francisco Montero'nun Beşiktaş'tan ayrılığı resmen açıklandı. İspanyol stoper sezon sonuna kadar kiralık olarak Alman ekibi Hamburg'un formasını giyecek.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Beşiktaş'tan transfere ilişkin yapılan KAP açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Francisco Javier Montero Rubio'nun HSV Fussball AG Kulübü'ne 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar, 2.500.000 Avro bedelinde satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda Oyuncu ve Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

750 BİN EUROYA GELMİŞTİ

Sezon sonuna kadar Alman ekibinin formasını giyecek olan Montero, siyah-beyazlılara 750 bin euroya gelmişti. Montero'nun ayrılığı sonrası Beşiktaş savunmasında Saiss, Welinton ve Tayyip Talha seçenekleri kaldı.