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Montella'ya "Arda Güler Portekiz maçında oynayacak mı?" diye soruldu! Verdiği yanıt kimseyi tatmin etmedi

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz maçı öncesi yaptığı açıklamada Arda Güler'in durumunun belirsiz olduğunu söyledi. Arda Güler'de ufak bir yorgunluk belirtisi olduğunu söyleyen Montella, "Arda Güler'in durumuna iyi bir şekilde bakmamız gerekiyor. Ufak bir yorgunluk belirtisi var. Riske girmeye değer mi değmez mi ona yarın karar vereceğiz" dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yarın oynanacak Portekiz maçı öncesi çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"HEDEFİMİZ TOPA SAHİP OLMAK"

Mücadeleden beklentisini dile getiren Montella, "Biz kendi kimliğimize, kendi oyunumuza odaklanacağız. Güçlü noktalarımızı avantaja çevirmeliyiz. Sabırlı oyunumuzu birlik beraberlik içinde göstermeliyiz. Bizim hedefimiz topa sahip olmak. Portekiz'in de öyle. Bizim topu ayağımızda tutma noktasında gelişmemiz gerekiyor. Daha iyi bir defansif duruşa sahip olmalıyız. Bunu sağlamak da forvetlerimizden başlıyor. Defansif anlamda iyi olduktan sonra ofansif oyuncularımızın ne kadar iyi olduğunu zaten biliyoruz. Gürcistan maçında biz 22 şut attık onlar 12" dedi.

"ARDA'YA YARIN KARAR VERECEĞİZ"

Montella, Arda Güler hakkında son kararını yarın vereceğini belirterek "Yüzdesi çok yüksek bir futbolcu. Kaleyi gördüğü anda gol bekleyebiliriz. Böyle güçlü futbolcuları yönetmek benim için zor değil. Ufak bir yorgunluğu var. Maça başlayıp başlamayacağına sonradan karar vereceğiz. Riski de hesaplayıp ona göre karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (6)

tamer durmaz:

Bakın ben Fenerbahçeliyim ve ardayla gurur duyuyorum ama jesus,ancelotti,montella bu adamlar ardayı oynatmıyor sizce bunların hepsimi yanlış karar veriyor demekki gelişmesi gerek birşeyler var ardada yani sadece iyi şut çekmekle olmuyor.ama inşallah dahada iyi olacak

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Düz çizgi:

Bende sana katılıyorum fakat amacın topa sahip olmaksa Arda'dan iyisi var mı? Ki ben Arda'nın topu sürekli pas atmasındansa ozguvenli bir şekilde sürmesi taraftarıyım , velevki Arda maalesef biraz korkak oynuyor. Bence bu korkak oyunu tam da Montella'nin istediği topa sahip olma oyununa uyuyor.

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yanıt2
Musti40 :

çok doğru, Ardanın güçlenmesi gerekiyor, güçlü bir Arda daha özgüvenli olur!!

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Ümit Özdemir:

Ne yorgunluğu, adam Real Madrid oyuncusu 70 dakika oynadı diye yorgun mu düşecek?

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Temel Temel:

kaç maç oynadı realde

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Temel Temel:

gol attı tarafından bakmayın takım oyununda hiç yok geziyor sahada

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