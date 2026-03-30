Montella'nın özel Arda Güler planı

A Milli Takım'ın Kosova ile oynayacağı Dünya Kupası play-off finali öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella'nın Arda Güler için özel bir plan hazırladığı ortaya çıktı.

ÖZEL GÖREV VERİLECEK

Montella'nın, genç yıldızı hem oyun kurulumunda hem de hücum geçişlerinde kilit isim olarak konumlandırmayı planladığı öğrenildi. Arda Güler'in özellikle sağ kanatta serbest rol üstlenerek merkeze kat etmesi ve son paslarda etkili olması bekleniyor.

BİRE BİR GÖRÜŞME YAPTI

İtalyan teknik adamın, kritik karşılaşma öncesinde Arda Güler ile birebir görüşmeler gerçekleştirdiği ve genç oyuncudan daha fazla sorumluluk almasını istediği ifade edildi. Ayrıca Arda'nın fiziksel ve mental olarak hazır olması için özel bir program uygulandığı belirtildi.

EN KRİTİK KOZ OLACAK

Zor deplasmanlarda sorumluluk almaktan çekinmeyen Arda Güler'in, Kosova karşısında da takımın en önemli hücum silahı olması bekleniyor. Genç oyuncunun şut ve pas kalitesiyle rakip savunmayı zorlayacağı değerlendiriliyor.

7 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Milli formayla deplasmanda oynadığı son 7 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Arda Güler, toplamda 7 gole doğrudan katkı sağladı. Bu istatistik, genç yıldızın kritik maçlardaki etkisini gözler önüne serdi.