Montella, A Milli Takım'a çağırdığı sürpriz ismi nadir yetenek olarak tanımladı: Komple futbolcu

Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, aday kadroya çağırdığı Yusuf Yazıcı'dan övgüyle bahsetti. İtalyan hoca, Yazıcı'nın komple bir futbolcu olduğunu belirtirken "Diğer futbolculara göre daha az duraksamayla oynayabilen nadir futbolculardan. Hem fiziksel hem teknik kapasitesi olarak." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Almanya ile oynanacak özel maç öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca, Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'ya ayrı parantez açarak nadir bir oyuncu olduğunu söyledi.

"KATKI SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Montella, Yusuf Yazıcı için yaptığı açıklamada, "Diğer futbolculara göre daha az duraksamayla oynayabilen nadir futbolculardan. Hem fiziksel hem teknik kapasitesi olarak. Burada görmek istedim kendisini. Katkı sağlayacağını da düşünüyorum. Kendisini yakından tanımak, beraber metotlarımızı uygulamak da iyi oldu." ifadelerini kullandı.

"BURADA OLMASI BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

Yusuf Sarı için de konuşan Montella, "Kendisinin bana neler verebileceğini biliyorum. Onun da uluslararası seviyede oynamasının gerektiğini düşünüyorum Burada olması benim için önemli." şeklinde konuştu.