Montella, Kocaelispor-Rizespor Maçını Stadyumdan İzledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor arasındaki maçı stadyumdan takip etti. Montella, 14 Ekim'de gerçekleşecek Türkiye-Gürcistan maçının hazırlıkları kapsamında maçı izlemek üzere stadyuma geldi.

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Kocaelispor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da bu müsabakayı izlemeye stadyuma geldi. 14 Ekim'de Türkiye - ile Gürcistan arasında Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde atmosferi yerinde gören Montella, Kocaelispor - Rizespor maçını da kendisine ayrılan locadan takip ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
