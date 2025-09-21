Montella, Kocaelispor-Rizespor Maçını Stadyumdan İzledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Kocaelispor-Çaykur Rizespor maçını stadyumdan takip etti.

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Kocaelispor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da bu müsabakayı izlemeye stadyuma geldi. 14 Ekim'de Türkiye - ile Gürcistan arasında Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde atmosferi yerinde gören Montella, Kocaelispor - Rizespor maçını da kendisine ayrılan locadan takip ediyor. - KOCAELİ