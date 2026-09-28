Montella, İtalya maçında ilk 11'de 1'i zorunlu 4 değişiklik yaptı

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Bursa'da İtalya'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Fransa karşılaşmasına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Vincenzo Montella, kart cezalısı kaleci Uğurcan Çakır'ın yerine Altay Bayındır'a kalede şans verirken, yedeğe çektiği Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'in yerlerine Ozan Kabak, Eren Elmalı ve Orkun Kökçü'yü ilk 11'de sahaya sürdü.

A Milli Futbol Takımı, sahaya Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Arda Güler, Can Uzun ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Samet Akaydin, Kerem Aktürkoğlu, Demir Ege Tıknaz, Deniz Gül, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Ferdi Kadıoğlu ve Mustafa Eskihellaç yedekler arasında yer aldı.

Ay-yıldızlı ekipte cezalı Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Adil Demirbağ, Aral Şimşir, Emrihan Topçu, İlhan Fakılı ve Bartuğ Elmaz maç kadrosunda yer alamadı.

Orkun Kökçü ilk 11'de

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı nedeniyle Fransa maçında forma giyemeyen Orkun Kökçü, İtalya'ya karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle milli takımın ilk antrenmanlarında yer almayan Orkun, ay-yıldızlı ekibin son idmanında takımla çalışmıştı.

Bakan Bak karşılaşmayı tribünden takip etti

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynadığı karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte takip etti.

Maça büyük ilgi

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A Milli Futbol Takımı'nın Bursa'da İtalya ile oynadığı mücadeleye taraftarların ilgisi büyük oldu.

Mücadelenin başlamasından saatler önce tribünler tamamen doldu.

Türkiye ile İtalya arasında oynanan mücadele öncesinde tribünde dev Türk bayrağı açıldı.

Kaynak: AA