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Türkiye-Paraguay maçından notlar

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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, ilk 11'de Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Mert Müldür, Yunus Akgün ve Kenan Yıldız'a forma verdi. Paraguay'da da 2 değişiklik yapılırken, San Francisco'daki stadyumda Türk taraftarlar ağır bastı.

SAN 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'la San Francisco'da karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Vincenzo Montella, gruptaki ilk maç olan Avustralya mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz'ı Paraguay karşısında yedek soyundurdu.

Montella, bu 3 futbolcunun yerine Mert Müldür, Yunus Akgün ve Kenan Yıldız'a formayı verdi.

A Milli Futbol Takımı, Paraguay karşısına Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu 11'iyle çıktı.

Paraguay'da 2 değişiklik

Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, A Milli Futbol Takımımız karşısında 2 değişiklik yaptı.

Alfaro, ABD mücadelesinde kendi kalesine gol atan Bobadilla'yı yedek soyundururken bu futbolcunun yerine Galarzo Fonda'yı sahaya sürdü. Arjantinli teknik adam ilk maçta oynattığı Sanabria'yı da kulübede otururken, formayı Pitta'ya verdi.

Paraguay, A Milli Futbol Takımımız karşısına Gill, Cacares, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez, Cubas, Almiron, Galarza, Enciso, Pitta 11'iyle çıktı.

Tribünlerde Türk taraftarlar ağır bastı

San Francisco'daki 68 bin 827 kişilik San Francisco Bay Arena'da Türk taraftarlar ağır bastı.

Büyük Türk yürüyüşüyle stadyuma gelen kırmızı-beyazlılar, tribünleri de Türk bayraklarıyla donattı. Stadyumun tamamı dolarken, kırmızı-beyaz renklerin fazlalığı dikkat çekti.

Kaynak: AA / Hilmi Sever
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