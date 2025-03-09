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Mohamed Salah, yine tarihe geçti

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Liverpool'un Premier Lig'in 28. haftasında Southampton'ı 3-1 yendiği maçta 2 gol bir atan Mısırlı yıldız Mohamed Salah, yine tarihe geçti. Salah, Lig tarihinde 184 gole ulaşan Salah, en skorerler sıralamasında eski Manchester Cityli Sergio Agüero'yu yakalayarak 5. basamağa ortak oldu. Tecrübeli futbolcu, kulüp tarihinin ise en skorer 3. ismi konumunda.

İngiliz devi Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, tarih yazmaya devam ediyor. Salah, kulüp tarihinin 3., Premier Lig tarihinin ise 5. en skorer oyuncusu oldu.

AGUERO'YU YAKALADI

Liverpool'un Southampton'ı 3-1 yendiği 28. hafta maçında iki gol kaydeden Salah, geçirdiği harika sezona yeni başarılar eklemeye devam ediyor. Lig tarihinde 184 gole ulaşan Salah, en skorerler sıralamasında 5. basamakta bulunan eski Manchester Cityli futbolcu Sergio Agüero'yu yakaladı. Listenin zirvesinde 260 golle Alan Shearer bulunuyor. Harry Kane 213, Wayne Rooney 208 ve Andrew Cole 187 golle Shearer'ı takip ediyor.

KULÜP TARİHİNİN EN GOLCÜ 3. İSMİ

Salah, kulüp tarihinde tüm zamanların en golcüleri listesinde üçüncü sıranın sahibi oldu. Mısırlı futbolcu, 390 maçta görev aldığı Liverpool formasıyla gol sayısını 243'e çıkararak Gordon Hodgson'ı (241) geride bıraktı. Bu alanda Ian Rush 346 ve Roger Hunt 285 golle Salah'ın önünde yer alıyor.

BU SEZON 54 GOLE KATKI

Liverpool'un bu sezonki başarısında 54 kez skor katkısı sağlayarak büyük pay sahibi olan Salah, kariyerinin en üretken dönemlerinden birini yaşıyor. Mısırlı futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 27 gol ve 17 asistle iki istatistikte de zirvede bulunuyor. Tüm kulvarlarda ise 41 maça çıkarak 32 gol, 22 asist üreten Salah, takımını sırtlamayı sürdürüyor.

Mohamed Salah, yine tarihe geçti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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