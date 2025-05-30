Moğolistan Ulaanbaatar Open'da Kadın Güreşçilerden İki Madalya

Moğolistan Ulaanbaatar Open'da Kadın Güreşçilerden İki Madalya
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Moğolistan Ulaanbaatar Open Ranking Serisi'nin ikinci gününde kadın milli güreşçiler gümüş ve bronz madalya kazandı. Evin Demirhan Yavuz gümüş, Elvira Süleyman Kamaloğlu ise bronz madalya elde etti.

Moğolistan Ulaanbaatar Open Ranking Serisi'nin ikinci gününde kadınlarda milli güreşçiler 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Moğolistan Ulaanbaatar Open Ranking Serisi'nin ikinci gününde milli kadınlar mindere çıktı. 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, Moğol Munkhbat'ı tuşla, Gunbat Byambasuren'i 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Hintli Neelam'ı 8-5 öndeyken tuşla yendi. Finalde bağımsız sporcu Natalia Pudova'ya 7-6 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu. 57 kiloda Elvira Süleyman Kamaloğlu da, ilk turda Hintli Neha Neha'ya 7-4 mağlup oldu. İkinci turda Moğol Munkhmeg Urjin'i 15-5 teknik üstünlükle, 3'üncülük maçında ise Brezilyalı Ana Luiza Pereira Franca'yı 7-2 mağlup ederek bronz madalyayı boynuna taktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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