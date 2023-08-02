Modern Pentatlonda Olimpik Sıralama Yarışı Başladı

Modern pentatlonda Olimpik Sıralama Yarışı, Polonya'da kadınlar kategorisindeki elemelerle başladı. Türkiye'yi kadınlarda İpek Akşin, Sesim Alpuğan, Sıdal Aslan ve Yaren Nur Polat, erkeklerde ise Furkan Murat ve Yunus Çalışkan temsil ediyor.

Modern pentatlonda Olimpik Sıralama Yarışı, Polonya'da kadınlar kategorisindeki elemelerle başladı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zielona Gora kentindeki organizasyonda yarın da erkekler eleme müsabakaları yapılacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı verecek yarışta Türkiye'yi kadınlarda İpek Akşin, Sesim Alpuğan, Sıdal Aslan ve Yaren Nur Polat, erkeklerde ise Furkan Murat ve Yunus Çalışkan temsil ediyor.

Eskrim, yüzme, binicilik, koşu ve atış disiplinlerinde yapılacak yarışlarda elemeleri geçen 36 kadın sporcu, 4 Ağustos Cuma günü yarı finalde başarı kovalayacak. Yarı final sonunda en iyi 18 sporcu, 5 Ağustos Cumartesi günü yapılacak finalde madalya mücadelesi verecek.

Erkeklerde de yarı finalde yarışacak 36 sporcudan en yüksek puan toplayan 18 pentatlet, 6 Ağustos Pazar günü final mücadelesine çıkacak.

Polonya'nın ardından yıl içinde İspanya ve Kırgızistan'da gerçekleştirilecek yarışlar, 2024 yılında ise Mısır'da yapılacak.

Sporcular, Olimpik Sıralama Yarışları'nda topladıkları puanlara göre Paris 2024'te kota hakkı kazanacak.