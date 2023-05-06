MKE Ankaragücü, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Tolunay Kafkas, yapılan eleştirilere cevap verdi ve ikinci maçta her şeylerini ortaya koyacaklarını söyledi. Ayrıca ağlayan taraftar tesislerde ağırlanarak pasta kesildi ve futbolcular tarafından forma hediye edildi.

Mke Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklara başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Mke Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas, yapılan eleştirilere cevap verdi. Kafkas, "ikinci maç için her şeyimizi ortaya koyacağız. Ben bu takımın sadece teknik direktörü değilim. Ben bu takımın taraftarıyım" dedi.

MKE Ankaragücü'nün Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynadığı maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Abdullah Naci Aşık tesislerde ağırlandı. Doğum günü olan taraftara pasta kesildi ve futbolcular forma hediye etti. Abdullah Naci Aşık ise 1981 yılında Nazmi Erdener'in bu sahada kendisine pasta kestiğini ve kupa getirdiğini söyledi. Tolunay Kafkas'tan kupa istediğini belirten Abdullah Naci Aşık, takıma başarılar diledi.