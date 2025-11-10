Haberler

MKE Ankaragücü'nün Transfer Yasağı Devam Ediyor

Güncelleme:
MKE Ankaragücü Kulübü, FIFA'nın iki dönem transfer yasağını kaldırmadığını açıkladı. Eski futbolcu Gaetan Laura ile ilgili süreçte yeni yönetim bilgi alınmadan kararın 30 Ekim'de bildirim yapıldığı belirtilerek, kulüp hukuki girişimlerine devam edeceğini duyurdu.

MKE Ankaragücü Kulübü, gerekli girişimlerde bulunulmasına rağmen iki dönem transfer yasağının FIFA tarafından kaldırılmadığını duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, FIFA tarafından Gaetan Laura dosyasının 29 Ekim'de görüşülerek karara bağlanacağına dair 22 Ekim'de kulübe tebligat gönderildiği belirtilerek, "Kulübümüzün 23 Ekim'de yapılan olağanüstü genel kurulu sonucunda göreve gelen yeni yönetime, önceki yönetim tarafından bu süreçle ilgili herhangi bir bilgi aktarılmamıştır. Yönetimimiz, göreve başladıktan sonra FIFA'nın 29 Ekim tarihli kararından 30 Ekim'de haberdar olmuştur." denildi.

Kararın ardından iki dönem transfer yasağının uygulanmaması adına FIFA nezdinde girişimlerde bulunulduğu aktarılarak, "Eski futbolcumuz Gaetan Laura ve menajeriyle tam mutabakat sağlanarak muvafakatnameler alınmıştır. Ancak FIFA, kesinleşmiş kararında herhangi bir esneklik göstermemiş ve kulübümüzün iyi niyetli çabalarına rağmen yasağı kaldırmamıştır. Kulübümüz süreci şeffaflıkla yürütmekte olup, hukuki girişimlerine kararlılıkla devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Haberler.com
500
