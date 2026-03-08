Haberler

MKE Ankaragücü'nün eski başkanlarından Mehmet Yiğiner, ameliyat edilecek

2013-2019 yılları arasında MKE Ankaragücü'nün başkanlığını yapmış olan Mehmet Yiğiner, geçirdiği kaza sonrası ameliyat edilecek. Kulüp, Yiğiner'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mke Ankaragücü'nün eski başkanlarından Mehmet Yiğiner, geçirdiği kazanın ardından ameliyat edileceği bildirildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "2013–2019 yılları arasında kulübümüzün başkanlık görevini üstlenmiş, bu dönemde kulübümüze önemli başarılar ve şampiyonluklar yaşatmış, MKE Ankaragücü camiasının zor günlerinde her zaman yanında olmuş ve uzun yıllar önemli hizmetlerde bulunmuş olan Sayın Mehmet Yiğiner başkanımızın yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu ameliyata gireceğini öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği değerli emekler ve Ankaragücü'müze olan katkıları her zaman takdirle hatırlanan Sayın Mehmet Yiğiner başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendisine ve kıymetli ailesine sağlıklı ve huzurlu günler temenni ediyoruz. Cenab-ı Allah'tan Sayın Mehmet Yiğiner'e acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
