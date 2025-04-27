MKE Ankaragücü'nden Ahlatcı Çorum FK Maçı Sonrası Açıklama

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 yenen MKE Ankaragücü, maçtan sonra sahada yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolun doğasında kazanmak da kaybetmek de olduğu belirtilerek "Sahada verilen mücadelenin ardından her iki tarafın da sportmenlik çerçevesinde davranması, oyunun ruhunun korunması adına son derece önemlidir." denildi.

Maç sonrası rakip kaleci Hasan Hüseyin Akınay'ın sarı-lacivertli takım kaptanlarından Osman Çelik'e yönelik "sportmenlik dışı" hareketin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu olay yalnızca spora değil, fair-play ruhuna da zarar vermiştir. Bu çirkin hareketi şiddetle kınıyor; Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurulların konuya ilişkin gerekli incelemeleri titizlikle yaparak adil bir karar vereceğine inanıyoruz. Verilecek tüm kararların ve sürecin yakından takipçisi olacağımızı camiamıza ve spor kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.