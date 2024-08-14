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MKE Ankaragücü'nde Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas antrenmana çıktı

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MKE Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas, antrenmana çıktı. Sarı-lacivertli ekipte hafif sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci ise tedbir amaçlı antrenmana katılmadı.

Mke Ankaragücü'nde Trendyol 1. Lig'in ilk maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyen Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas, antrenmana çıktı.

Mke Ankaragücü, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde ligin 2. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını basına açık idmanla devam etti.

Sarı-lacivertli ekibih son 3 antrenmanına izinsiz katılmayan ve Şanlıurfaspor maçında stada gelmeyen Renaldo Cephas, bugünkü çalışmaya katıldı. Cihat Arslan'ın antrenman çıkmasına izin verdiği Cephas takımdan ayrı koştu.

Başkent ekibinde hafif sakaltığını bulunan Tolga Ciğerci, tedbir amaçlı antrenmana çıkmadı.

MKE Ankaragücü, yarın yapacağı çalışmanın ardından Erzurum'a gidecek.

Kaynak: AA / Spor

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