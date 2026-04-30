Haberler

MKE Ankaragücü'nde gelecek sezon planlamaları başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Recep Karatepe: "Bu takım seneye şampiyonluğu kovalamak zorunda, şampiyonluğa oynamamız gerekiyor"

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Recep Karatepe, "Bu takım seneye şampiyonluğu kovalamak zorunda, şampiyonluğa oynamamız gerekiyor" dedi.

Başkent ekibinin Beştepe Tesisleri'nde basın mensuplarında açıklamalarda bulunan Karatepe, bu sezon sarı-lacivertli takımla 33 maçlık bir serüven yaşadıklarını hatırlatarak, "Başkanlık değişimi, oyuncu kadro yapısındaki değişiklikler, seçim gibi birçok dezavantajlı durum vardı. Ancak camia olarak Ankaragücü'nün sergilediği doğru duruş, aslında doğru temellerin atıldığı bir sezon oldu." diye konuştu.

Sezon içinde birçok sorunun aşıldığını dile getiren Karatepe, şöyle konuştu:

"Sezon başında göreve geldiğimde camianın farklı korkuları vardı. Süper Lig ve 1. Lig'de uzun yıllar çalışmış bir futbol adamı olarak, hedef olmayan bir yerde çalışmam mümkün değildi. Geldikten sonra küme düşmeyle ilgili herhangi bir konuşmanın olmadığı, tamamen play-off hedefine odaklandığımız bir yol haritası çizdik. Geldiğimiz noktada fiziksel olarak play-off içerisinde yer alamadık. Ancak bu takımın play-off'u hak ettiğini ve bu uğurda her türlü mücadeleyi verdiğini gördük. Bu heyecanı taraftarımıza yaşatmayı çok isterdik. Futbolun içindeki hakem hataları zaman zaman bizi sıkıntıya soktu. Bunun yanı sıra genç oyuncuların zaman zaman inişli çıkışlı performansları da oldu. Bunları oldukça doğal karşıladım."

MKE Ankaragücü'nü kendi bünyesindeki oyuncularla hedefe ulaştırmak istediğini kaydeden Karatepe, "Bu takım seneye şampiyonluğu kovalamak zorunda, şampiyonluğa oynamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent ekibinin yeni sezon için 15 Temmuz'da kampa gireceğini de aktaran Karatepe, 8 haftalık iki aşamalı bir kamp süreci olacağını, yurt dışında da kamp planlarının olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

