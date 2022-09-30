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MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir maçında 2 bin 500 öğrenciyi misafir edecek

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MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir maçında 2 bin 500 öğrenciyi misafir edecek

MKE Ankaragücü, yarın Süper Lig'de karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçında 2 bin 500 öğrenciyi Eryaman Stadyumu'nda ağırlayacak.

MKE Ankaragücü, yarın Süper Lig'de karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçında 2 bin 500 öğrenciyi Eryaman Stadyumu'nda ağırlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir ile Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 17.00'de başlayacak maça Ankara'daki farklı ilkokul, lise ve üniversiteden öğrenciler davet edildi.

"Ankara'nın Okulları Ankara'nın Gücü, Ödevler Biter, destek Bitmez" sloganıyla gerçekleştirilen projede 2 bin 500 öğrenci, maçı tribünden izleyecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Doğru - Spor

MKE Ankaragücü Başakşehir Eryaman Spor Haberler

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