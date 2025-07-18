MKE Ankaragücü, Mahmut Tekdemir ile Yeni Sözleşme İmzaladı

MKE Ankaragücü, Mahmut Tekdemir ile Yeni Sözleşme İmzaladı
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MKE Ankaragücü, deneyimli futbolcu Mahmut Tekdemir ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Tekdemir, takımın saha içindeki liderliği ve profesyonelliği ile dikkat çekiyor.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Mke Ankaragücü, Mahmut Tekdemir ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Türk futbolunun tecrübeli ve istikrarlı isimlerinden Mahmut Tekdemir ile 1 yıllık anlaşma sağlanmış, resmi imzalar atılmıştır. Saha içi liderliği ve örnek profesyonelliğiyle tanınan Mahmut Tekdemir'in, tecrübesiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." denildi.

37 yaşındaki Mahmut Tekdemir, geçen sezon Başakşehir'den Mke Ankaragücü'ne transfer olmuştu.

Savunma ve orta sahada görev yapan Tekdemir, MKE Ankaragücü forması ile 2024-25 sezonunda Trendyol 1. Lig'de 26 maça çıktı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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