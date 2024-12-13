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MKE Ankaragücü Mağlubiyet Sonrası Teknik Direktör Koçak Açıklamalarda Bulundu

MKE Ankaragücü Mağlubiyet Sonrası Teknik Direktör Koçak Açıklamalarda Bulundu
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, Manisa FK'ya 1-0 mağlup oldukları maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. Koçak, sayısız gol fırsatını değerlendiremediklerini ve yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadroda zorunlu değişiklikler yapmak durumunda kaldıklarını belirtti.

Mke Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, Manisa FK müsabakasının ardından, "Her hafta burada aynı senaryoyla karşı karşıyayız. Yine sayısız gol fırsatları değerlendiremiyoruz. Yediğimiz gol, bir nevi kendi kalemize attığımız gol gibi. Ondan sonra maçta mağlup oluyoruz. Üzgünüz, üzüntülüyüz ama tabii ki bunun nedenleri de var" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Mke Ankaragücü, sahasında ağırladığı Manisa FK'ya 1-0 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Koçak, "Her hafta burada aynı senaryoyla karşı karşıyayız. Yine sayısız gol fırsatları değerlendiremiyoruz. Yediğimiz gol, bir nevi kendi kalemize attığımız gol gibi. Ondan sonra maçta mağlup oluyoruz. Üzgünüz, üzüntülüyüz ama tabii ki bunun nedenleri de var. Nedenleri olduğunu da biliyoruz ama şu an değiştirecek zaman değil, konuşacak zaman değil. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Her şey ortada, her şey açık açık ortada. Dadaşov'u bugün maça soktuk ama çocuk bizimle 2 idman yaptı aslında. Maça sokmak zorunda kaldık, kadroya almak zorunda kaldık. Sakatlıklar oluyor, geri geliyorlar. Onları değiştirmek zorunda kalıyoruz elimiz kolumuz bağlanıyor. Sayı vermeksizin bu kadroya takviyenin gerekeceği tartışılmaz. Ben takımı maçlara hazırlarım ve oynadığımız maçlarda da içeriye bakalım. Benim görevim takımı sahaya hazırlamak. Çalışacağız, devamlı çalışacağız. Başka bir alternatifimiz yok. Fazla isimlere takılmayalım. Takımın durumu ortada bunun da nedenleri var. Bunu da göz ardı etmememiz lazım. Yönetimle zamanı geldiği zaman rapor olarak sunarım" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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