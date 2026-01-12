MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulu ertelendi
Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 20 Ocak tarihine ertelendi. Olağanüstü genel kurul, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde yapılacak.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 20 Ocak'a ertelendi.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'ndeki olağanüstü genel kuruluda yeterli çoğunluğa ulaşılamadı.
MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu, çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ocak Salı günü aynı yerde saat 14.00'te yapılacak.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor