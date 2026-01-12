Haberler

MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulu ertelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 20 Ocak tarihine ertelendi. Olağanüstü genel kurul, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 20 Ocak'a ertelendi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'ndeki olağanüstü genel kuruluda yeterli çoğunluğa ulaşılamadı.

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu, çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ocak Salı günü aynı yerde saat 14.00'te yapılacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Haldun Dormen entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçıdan kötü haber
Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor

Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor
İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı! Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketliyor

İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor

Galatasaray'da büyük kriz! Transfer edilen futbolcu geri gidiyor
Netanyahu'dan bakanlarına ses getirecek İran talimatı

Netanyahu'dan İran talimatı! Bakanlarını açık açık uyardı