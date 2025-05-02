MKE Ankaragücü, Keçiörengücü Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında oynayacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular pas ve taktik çalışmaları yaptı. Sakatlıkları bulunan Ertaç Özbir ve Erten Ersu antrenmana katılmadı.
Mke Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında deplasmanda oynayacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı. Sakatlıkları bulunan Ertaç Özbir ile Erten Ersu antrenmana katılmadı.
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Mke Ankaragücü maçı, 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Aktepe Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor