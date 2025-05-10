MKE Ankaragücü Ikon Menkul Finale Yükseldi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final 3. ve son maçında MKE Ankaragücü Ikon Menkul, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 81-54 yenerek finale yükseldi.

TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 26-10 üstün geçen başkent ekibi, ikinci çeyrekte de etkili oyununu sürdürerek devreye 39-31 önde gitti.

Üçüncü periyotta da üstün bir oyun sergileyen MKE Ankaragücü Ikon Menkul, son çeyreğe de 64-45'lik skor avantajıyla başladı.

Son periyotta da rakibine karşı üstün oynayan başkent temsilcisi, karşılaşmayı 81-54 kazanırken, play-off serisinde de durumu 2-1 yaparak finale yükseldi.

Bu sonuçla MKE Ankaragücü Ikon Menkul, finalde Esenler Erokspor'un rakibi oldu.