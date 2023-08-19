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MKE Ankaragücü, Garry Rodrigues ile sözleşme imzaladı

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MKE Ankaragücü, Olympiakos forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

MKE Ankaragücü, Olympiakos forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde transfer harekatı devam ediyor. Başkent ekibi, daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Garry Rodrigues ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine başkanımız Sayın Faruk Koca katılım sağladı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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