MKE Ankaragücü, Garry Rodrigues ile sözleşme imzaladı

MKE Ankaragücü, Olympiakos forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde transfer harekatı devam ediyor. Başkent ekibi, daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Garry Rodrigues ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine başkanımız Sayın Faruk Koca katılım sağladı" ifadeleri kullanıldı.