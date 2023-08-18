MKE Ankaragücü, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Garry Rodrigues'i renklerine bağladı

MKE Ankaragücü, bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Garry Rodrigues'i transfer etti.

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, geçen sezonu Olympiakos'ta geçiren Garry Rodrigues'i renklerine bağladı.

29 MAÇA ÇIKTI

32 yaşındaki futbolcu geçen sezon Olympiakos formasıyla 29 maça çıktı. Rodrigues bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ

Deneyimli kanat oyuncusu, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını giydiği Türkiye'de ise 87 kez Süper Lig maçına çıktı. Rodrigues bu karşılaşmalarda ise 17 gol ve 19 asistlik katkı verdi.