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MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Ali Kaan Güneren ve Macheda'nın attığı gollerle Ankaragücü üç puanı aldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakika Levent Mercan'ın ceza yayının sağından kullandığı serbest vuruşta top barajdan geri döndü. Dönen topla buluşan Eyesseric'in şutunu kaleci Bahadır çeldi.

61. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının yaptığı pas hatasında topla buluşan Macheda'nın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 2-0

87. dakikada Morutan'ın sağ kanattan ceza sahası ortasında Bajic'in kafa vuruşunda kaleci Sirgu topu çeldi.

Hakemler: Muhemmet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Murat Şener

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou (Atakan Rıdvan Çankaya dk. 70), Radakovic, Mujakic, Hanousek (Yıldırım Mert Çetin dk. 85), Ali Kaan Güneren, Pedrinho, Cephas (Chatzigiovanis dk. 85), Efkan Bekiroğlu (Tolga Ciğerci dk. 39), Morutan, Macheda (Bajic dk. 70)

Yedekler: Gikiewicz, Doğukan Kaya, Cum Tuna Türkmen, Enes Tepecik, Hayrullah Bilazer

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Salih Dursun, Ceccherini, Münir Levent Mercan (Nazım Sangare dk. 85), Bertolacci, Teklic (Can Keleş dk. 66), Paoletti (Rohden dk. 66), Güven Yalçın, Eysseric, Lasagna (Serdar Dursun dk. 46)

Yedekler: Emre Bilgin, Samed Onur, Emir Tintiş, Nicholas, Adnan Uğur, Ahmet Tarık Tuğyan

Teknik Direktör: Shota Arveladze

Goller: Ali Kaan Güneren (dk. 24), Macheda (dk. 61) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Kitsiou (MKE Ankaragücü), Salih Dursun, Eysseric, Bertolacci (Fatih Karagümrük) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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