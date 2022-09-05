MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından - Valerien Ismael

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendikleri maçta hak ettikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısından konuşan Ismael, zorlu bir deplasmanda oynadıklarını anlatarak, "3 puanı aldığımız için mutluyuz. Zor bir maç oynadık. Zemin kötüydü ama atmosfer bir futbol maçı için çok iyiydi. Tüm durum ve duygulara karşı mücadele ettik. Yediğimiz gollere reaksiyon gösterdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Kalede Ersin Destanoğlu yerine Emre Bilgin'i oynatmasıyla ilgili Ismael, "Özel bir sebebi yok. İki çok iyi genç kaleciye sahibiz. İkisi de aynı kalitede. Emre çok iyi bir kamp geçirdi. Bu forma rekabetini diri tutmak istedik. Beşiktaş'ın her futbolcusunun hazır olması gerekiyor." diye konuştu.

Josef de Souza kırmızı kart gördü

Maçtan sonra çıkan olaylarda Josef de Souza, maçın hakemi Mete Kalkavan'dan kırmızı kart gördü.

Sahaya girerek Salih Uçan'a tekme atan taraftara, daha sonra müdahalede bulunan Josef'in bu yüzden kırmızı kart gördüğü öğrenildi.