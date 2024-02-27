Üye Girişi
Haberler

MKE Ankaragücü, Avrupa'da temsil edilmek istiyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:

MKE Ankaragücü Basın Sorumlusu Hüseyin Aytekin, önümüzdeki sezon Ankara'nın Avrupa'da temsil edilmesini istediklerini söyledi. Aytekin ayrıca, hakem hatalarının konuşarak çözülemeyeceğini belirtti.

- Hüseyin Aytekin : "Önümüzdeki sezon Ankara'nın Avrupa'da temsil edilmesini istiyoruz"

Mke Ankaragücü Basın Sorumlusu Hüseyin Aytekin :

-"Hakem hataları yapıldığında konuşmak sorunların çözümü olmuyor"

ANKARA - MKE Ankaragücü Basın Sorumlusu Hüseyin Aytekin, "Önümüzdeki sezon bu şehrin Avrupa'da temsil edilmesini istiyoruz. Oyuncularımız da bunu çok istiyor, yönetimimiz çok istiyor" dedi.

MKE Ankaragücü Basın Sorumlusu Hüseyin Aytekin, MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinin ardından basın açıklamasında bulundu. Sezon başında Ziraat Türkiye Kupası'nı hedef olarak belirlediklerini ifade eden Aytekin, "Çok şükür yarı finaldeyiz. Yarı finale Fenerbahçe gibi ligin iddialı, önemli ekiplerinden birini yenerek çıktık. Rahat bir oyunla ve net bir skorla turu geçtik. Çok mutluyuz. Şimdi önümüzde bir İstanbulspor maçı var. Lig de bizim için çok önemli. Son haftalarda kaybettiğimiz puanlar oldu, kazanmamız gerekiyor. Ligde de bir an önce kendimizi üst sıralara atmak istiyoruz" diye konuştu.

"Önümüzdeki sezon bu şehrin Avrupa'da temsil edilmesini istiyoruz"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun da Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı çok istediğini dile getiren Aytekin, "Hoca göreve geldiği günden itibaren kupa hedefini çok net koymuştu, çok istiyoruz. Önümüzdeki sezon bu şehrin Avrupa'da temsil edilmesini istiyoruz. Oyuncularımız da bunu çok istiyor, yönetimimiz çok istiyor. Gerçekten yönetim kurulumuza, başkanımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çok ciddi fedakarlıklarla takımımıza takviyeler yaptılar. Daha uzun bir maraton. Çok daha yararlanacağımız oyuncular var. Hem kupanın ilerleyen serilerinde hem de ligde inşallah Ankara gücünü hak ettiği yere getiririz. Taraftarlarımızı mutlu ederiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Hoca sorumluluktan kaçmayan biri"

Aytekin, Emre Belözoğlu'nun takımın başında olduğunu ve iyi bir şekilde bu mücadeleye hazırladığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Hoca sorumluluktan kaçmayan biri. Türk futbolunun şu an yaşayan en önemli değerlerinden. İnşallah önümüzdeki haftalarda ligde de bu oyunumuzu ortaya koyacağız. Ankara gücünü hak ettiği yere getireceğiz. Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Müthiş destek verdiler. İnşallah bu şehri seneye Avrupa'da temsil ettireceğiz."

"Hakem hataları yapıldığında konuşmak sorunların çözümü olmuyor"

MKE Ankaragücü kulübü tarafından hakem hatalarına yönelik bugün yapılan açıklamanın hatırlatılması üzerine Aytekin, "Hakem hataları yapıldığında konuşmak sorunların çözümü olmuyor. Kazandığınızda da yanlışları söylemeniz gerekiyor ki bu hatalar düzeltilsin, hatalardan dönülsün. Türk futbolu sıkıntılı bir dönem yaşıyor. İnşallah hem Ankaragücü için hem de Türk futbolu için güzel günler yakındır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hüseyin Aytekin MKE Ankaragücü Ankaragücü Ankara Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

28 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İYİ Parti Tunceli adayı kim? 2024 İYİ Parti Tunceli Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Trabzon adayı kim? 2024 İYİ Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı kimdir? Saadet Partisi Kars belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kars adayı belli oldu mu? İYİ Parti Tokat adayı kim? 2024 İYİ Parti Tokat Belediye Başkan adayı Şeref Menteşekimdir? Saadet Partisi Karabük belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Karabük adayı belli oldu mu? Saadet Partisi Kahramanmaraş belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kahramanmaraş adayı belli oldu mu? İYİ Parti Tekirdağ adayı kim? 2024 İYİ Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı İlker Atasever kimdir? Saadet Partisi Eskişehir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Eskişehir adayı belli oldu mu? İYİ Parti Şırnak adayı kim? 2024 İYİ Parti Şırnak Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Sivas adayı kim? 2024 İYİ Parti Sivas Belediye Başkan adayı Merve Yıldız Yaray kimdir? İYİ Parti Sinop adayı kim? 2024 İYİ Parti Sinop Belediye Başkan adayı Serpil Ünlütürk kimdir? Saadet Partisi Denizli belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Denizli adayı belli oldu mu? İYİ Parti Siirt adayı kim? 2024 İYİ Parti Siirt Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Şanlıurfa adayı kim? 2024 İYİ Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sinan Çelik kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title