Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi Salon: Selçuklu BelediyesiHakemler: Tunçtan Durmuşcan, Önder Yılmaz, İsmail BinbirBeysu Konyaspor Basketbol: Can Özcan 10, Mert Konuk, Morgan 39, Hamza Alptuğ Baştuğ, Mehmet Özdoğan 11, Hazer Avcı, Cengiz Aydın Ergen 2, Azizcan Özdemir 2, Can Altıntığ 3, Umut Geçen 4, Tayfun Erülkü 8,... Salon: Selçuklu Belediyesi Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Önder Yılmaz, İsmail Binbir Beysu Konyaspor Basketbol: Can Özcan 10, Mert Konuk, Morgan 39, Hamza Alptuğ Baştuğ, Mehmet Özdoğan 11, Hazer Avcı, Cengiz Aydın Ergen 2, Azizcan Özdemir 2, Can Altıntığ 3, Umut Geçen 4, Tayfun Erülkü 8, Derek 12 Samsunspor: Utku Saraloğlu 2, Mert Gizir 9, Gökhan Aydın 5, İzzet Türkyılmaz 9, Ercan Bayrak 14, Mert Ali Sert 4, Friday 10, Burak Eşlik 8, Ege Yaşar 2, Frazier 11, Göktuğ Baş, Abdülkadir Gülşen 1. Periyot: 21-20 Devre: 48-41 3. Periyot: 67-63 Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beysu Konyaspor Basketbol, evinde Samsunspor'u 91-74 yenerek seriyi 2-1'e getirdi. Üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinin dördüncü müsabakası, 18 Haziran Cumartesi günü Beysu Konyaspor'un ev sahipliğinde Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak. AA / Serhat Çetinkaya - Spor Spor Haberler

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