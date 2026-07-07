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Mısır Teknik Direktörü Hassan: "Filistin halkının acısını hissetmeyen, insan olmayı hak etmiyor"

Mısır Teknik Direktörü Hassan: 'Filistin halkının acısını hissetmeyen, insan olmayı hak etmiyor'
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Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Filistin halkına desteğini yineleyerek dünyaya 'Bırakın Filistin halkı yaşasın' çağrısı yaptı.

Filistin halkına verdiği desteği yineleyen Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, karar alıcılara ve spor camiasına Filistinlilerin yaşama hakkı için çağrıda bulundu.

2026 Dünya Kupası son 16 turunda oynanacak Arjantin maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Avustralya karşısında galip gelmelerini Filistin bayrağı açarak kutlamasıyla alakalı açıklamalarda bulundu. Filistin halkına yönelik desteğini sürdürüp sürdürmeyeceğine ilişkin soruya Hassan, "Dünyada Filistin halkının yaşadıklarını hissetmeyen hiç kimse insan olmayı hak etmiyor. Avrupa'da veya Amerika'da bir hayvan zarar gördüğünde insan ve hayvan hakları örgütlerinin hemen harekete geçtiğini görüyoruz. Ancak Gazze'de her gün aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce insan katledilirken aynı duyarlılık gösterilmiyor. Bütün bir halk yaz kış çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar yiyecek yemek bulamıyor, hastalıktan ve uykusuzluktan kırılıyor"

Hassan, İsrail saldırıları altındaki Filistinlilerin maruz kaldığı insani drama dikkati çekerek, "Bizler yazın klimaya, kışın ise ısıtıcıya ihtiyaç duyarken, Filistin halkı açıkta, çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Çocuklar yiyecek yemek bulamıyor, hastalıktan ve uykusuzluktan kırılıyor" dedi.

"Dünyanın ve karar alıcıların Filistin halkını bu halde yalnız bırakması bir utanç kaynağıdır"

Duruşunun tamamen insani gerekçelere dayandığını vurgulayan Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sel veya fırtına olduğunda herkes sığınacak bir yer bulur ancak Gazze'de ve Filistin'de insanların sığınabileceği hiçbir güvenli yer yok. Dünyanın ve karar alıcıların Filistin halkını bu halde yalnız bırakması bir utanç kaynağıdır. Dünya Kupası vesilesiyle farklı dinlerden ve ülkelerden tüm sporculara ricada bulunuyorum; lütfen dünyaya şu mesajı gönderin: 'Bırakın Filistin halkı yaşasın.' Çünkü onların tek istediği şey sadece yaşamak." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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