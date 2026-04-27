Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ardından

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Oynanan oyunun beklentilerinin altında kaldığını belirten Sergen Yalçın, "Oyun ve skor beklediğimiz gibi olmadı. İç saha maçlarını, iyi oyunla kazanmak istiyoruz. Bugün oynadığımız oyun tatmin etmedi. Hem takım hem de bireysel performanslar beklentinin uzağındaydı. İkinci yarı pozisyonlar var. Atabilirdik ama şansız da olunca kazanamadık. Yolumuza devam edeceğiz, ligin son bölümü. Bir an evvel problemleri çözüp, şapkamızı önümüze koyacağız. İyi bir sezon finali yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ŞUNU DA SÖYLEMEK LAZIM ŞAMPİYONLUĞU BU MAÇTA KAYBETMEDİK'

Ligde 3 maçlarının kaldığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "4'üncü sırayı korumaya çalışıyoruz. Oyun tatmin etmedi. Beklentinin çok altında. 1, 2 gündür çok uyardım. Zor maç olacak diye. 3 gün önce kupa oynadık. Ufak bir yorgunluk var. Ne olursa olsun iç sahada oynuyoruz, kazanmak zorundayız, kazanmak istiyoruz. Bazen işler istediğimiz gibi olmayabiliyor. Rakip iyi savunma yaptı. Özellikle oyunun sonlarında. Pozisyon bulduk, atabilirdik. Şunu da söylemek lazım şampiyonluğu kaybetmedik. Bu tür sonuçlar lig sonunda olabilir. Önde oynayan 4 takımın 3'ü kazanamadı. Bu tür skorlar çıkabiliyor. Hedefsiz kaldığınızda işler daha zor olabiliyor. Kupadan sonra lige motive etmek kolay olmuyor. Oyunculara çok söyledim ama demek ki geçmemiş. Lig ve kupa var. Kupa bizim için çok değerli. Son çıkış kupa. Bir biletimiz kaldı. Onu kullanacağız Konyaspor maçında. Final biletini yaklarsak en azından bir hedef doğrultusunda ligin sonunu görmüş oluruz" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ SEZONLA İLGİLİ BİR KARAR VERMEDİK'

Gelecek sezonun yapılanmasıyla ilgili bir karar vermediklerini dile getiren Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki sezonla ilgili bir karar vermedik. Oyuncuları kullanıyoruz. Sezonu bitirmeyi amaçlıyoruz. Tamamen yarı finale odaklandık. Gerekli toplantıyı yapmadık. Bu konularla ilgili net konuşmayı sezon sonunda yapacağız"

STANOJEVIC: İLK YARI İYİ OYNADIK

Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını belirten Stanojevic, "Kazanmaya çalıştık. Bunun için hazırlandık. İlk yarı iyi oynadık. Gol atmak için şanslarımız vardı ama iyi değerlendiremedik. Pozisyonları gole çeviremedik. İlk yarı golü hak ettiğimizi düşünüyorum. Maçın ilerleyen dönemlerinde düşüş yaşadık. İlk yarı gol atabilirdik" diye konuştu.

Fatih Karagümrük'te olduğu için duyduğu mutluluğu dile getiren Stanojevic, "Bu sezon enteresan problemler yaşadık. Sakatlıklar, şanssızlıklar olabilir. Çok sağlam ve stabil kulüpte çalışıyoruz. Uzun vadeli projeleri olan bir kulüpte çalışıyorum. Burada olmaktan mutluyum. Sakatlıklar ve değişik problemlerden dolayı sezon böyle geçti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı