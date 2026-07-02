Haberler

Mısır, Avustralya maçının hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda yarın Avustralya ile karşılaşacak Mısır, teknik direktör Hossam Hassan yönetiminde son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı. Maç yarın TSİ 21.00'de Dallas Stadı'nda oynanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda yarın Avustralya'yla karşılaşacak Mısır, hazırlıklarını tamamladı.

Washburne Stadı'ndaki antrenman, teknik direktör Hossam Hassan yönetiminde gerçekleştirildi.

İdman, sahada yapılan kısa toplantıyla başladı. Isınma koşuları yapan futbolcular, daha sonra istasyon çalışmasıyla antrenmana devam etti.

Pas çalışmasının ardından basına kapalı bölümde Avustralya maçının taktiği üzerine çalışan oyuncular, hazırlıklarını tamamladı.

Avustralya-Mısır mücadelesi, yarın TSİ 21.00'de Dallas Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir

Türkiye'nin yıllardır beklediği müjdeyi vermek üzere
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

China Suarez, Icardi'yi terk etti! O mesajları görünce evden kaçmış

China Suarez, Icardi'yi terk etti! O mesajları görünce evden kaçmış
İsmail Kartal'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı

İsmail Kartal'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı
Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Venezuela'daki görüntüler dehşet yarattı

Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Kıyamet alameti mi
Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş

Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş
CHP'den AK Parti'ye geçen Mesut Özarslan'dan bomba itiraf

Mesut Özarslan'dan bomba itiraf: Parti çalışmalarına katılırdık ama...
Bir devir sona erdi! İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı

Efsane futbolcu kramponlarını astı
Altında rüzgar tersine döndü

ABD'den gelen veri sonrası rüzgar tersine döndü