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Mircea Lucescu, Serdar Dursun'u takımında istiyor! Transferin önünde tek engel var

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi gruplarında rakibi olan Dinamo Kiev, Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Jorge Jesus tarafından, Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan futbolcu için Ukrayna ekibinin teknik direktörü Mircea Lucescu olumlu rapor verdi. Ancak milli futbolcunun Ukrayna'da oynamamak istememesi transferin önündeki en büyük engel.

Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe'nin rakibi olan Dinamo Kiev, sarı-lacivertlilerin deneyimli santrforu Serdar Dursun'a talip oldu.

JORGE JESUS, SERDAR DURSUN'U GÖZDEN ÇIKARDI

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, Ukrayna ekibi, Fenerbahçe'de artık forma şansı bulamayan Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor. Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan futbolcu için Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun olumlu rapor verdiği ifade edildi.

UKRAYNA'DA OYNAMAK İSTEMİYOR

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 10 resmi maçta görev yapan Serdar Dursun, 2 gol-2 asistlik performans gösterdi. Milli forvetin, Ukrayna'da oynamaya sıcak bakmadığı öğrenilirken transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

Haberler.com - Spor

Serdar Dursun Dinamo Kiev Fenerbahçe Spor Haberler

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