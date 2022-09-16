Mircea Lucescu, Serdar Dursun'u takımında istiyor! Transferin önünde tek engel var

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi gruplarında rakibi olan Dinamo Kiev, Serdar Dursun'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Jorge Jesus tarafından, Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan futbolcu için Ukrayna ekibinin teknik direktörü Mircea Lucescu olumlu rapor verdi. Ancak milli futbolcunun Ukrayna'da oynamamak istememesi transferin önündeki en büyük engel.