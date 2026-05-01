Minnesota Timberwolves ve New York Knicks yarı finale yükseldi

Güncelleme:
NBA'de Batı Konferansı'nda Minnesota Timberwolves, Doğu Konferansı'nda da New York Knicks yarı finale yükseldi.

NBA'de Batı Konferansı'nda Minnesota Timberwolves, Doğu Konferansı'nda da New York Knicks yarı finale yükseldi.

NBA'de heyecan play-off ilk tur maçlarıyla devam etti. Batı Konferansı'nda Minnesota Timberwolves, Target Center'da karşılaştığı Denver Nuggets'ı 110-98'lik skorla mağlup ederek seriyi 4-2 yaptı ve yarı finale yükseldi. Minnesota'da Jaden McDaniels 32 sayı, Terrence Shannon da 24 sayıyla oynadı. Denver'da ise Nikola Jokic'in 28, Cameron Johnson'un da 27 sayısı galibiyete yemedi.

Minnesota Timberwolves yarı finalde San Antonio Spurs ile mücadele edecek.

New York 51 sayı fark attı, yarı finale yükseldi

New York Knicks, State Farm Arena'da oynadığı Atlanta Hawks'ı 140-89'lük skorla yenerek seriyi 4-2 yaptı ve Doğu Konferansı'nda yarı finale çıktı. New York'ta OG Anunoby 29 sayı, Mikal Bridges 24 ve Jalen Brunson da 17 sayı kaydetti. Atlanta'da ise Jalen Johnson 21 sayı, Nickeil Alexander-Walker, C.J. McCollum ve Jonathan Kuminga da 11'er sayıyla müsabakayı tamamladı.

New York Knicks yarı finalde Philadelphia 76ers - Boston Celtics eşleşmesinin galibiyetle karşılaşacak.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Batı Konferansı

Minnesota Timberwolves (4): 110 - Denver Nuggets (2): 98

Doğu Konferansı

Atlanta Hawks (2): 89 - New York Knicks (4): 140

Philadelphia 76ers (3): 106 - Boston Celtics (3): 93 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Öğrencilere istismarda bulunan bakkal kamera kayıtlarından yakalandı

Öğrenciler mide bulandıran olayı anlattı, bakkal kıskıvrak yakalandı
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı
Tırmanış facia ile noktalandı! Kız arkadaşının gözleri önünde feci şekilde can verdi

Kız arkadaşının gözlerinin önünde feci şekilde can verdi

Öğrencilere istismarda bulunan bakkal kamera kayıtlarından yakalandı

Öğrenciler mide bulandıran olayı anlattı, bakkal kıskıvrak yakalandı
Evlilik hayali kabusa döndü! Dolapta parçalanmış halde bulundu

Evlilik hayali kabusa döndü! Dolapta parçalanmış halde bulundu
Milyoner'de renkli anlar: 50 bin TL'lik soruya 'o piti piti' yaparak yanıt verdi

50 bin TL'lik soruya "o piti piti" yaparak yanıt verdi