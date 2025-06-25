Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Bilecik'ten Başarı

Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Bilecik'ten Başarı
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Bilecik'ten katılan minik sporcular, Sivas'ta düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar elde etti. 10 yaş kategorisinde Mustafa Avşar Türkiye üçüncüsü, 12 yaş kategorisinde Muzaffer Bilgehan Türkiye ikincisi, 13 yaş kategorisinde ise Abdülkerim Karakaya Türkiye üçüncüsü oldu.

Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Bilecikli temsilen katılan 3 sporcu başarılı sonuçlar elde etti.

Sivas'ta düzenlen 10-14 yaş kategorisindeki minik sporcuların mücadele ettiği şampiyonya 60 ilden yaklaşık 6 bin 500 sporcu katıldı. 10 yaş kategorisinde 27 kilogramda Mustafa Avşar Türkiye üçüncüsü, 12 yaş kategorisinde 52 kilogramda Muzaffer Bilgehan Türkiye ikincisi, 13 yaş kategorisinde 88 kilogramda Abdülkerim Karakaya ise, Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, kazanan başarı hakkında, "Sporcularımızı ve antrenörlerimiz Murat Aktel, Musa Göksu, İbrahim Karaboğa ve İbrahim Doğan'ı tebrik eder başarılarının devamını dileriz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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