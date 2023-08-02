Minikler Futbol Turnuvası Heyecanlı Finalle Sonuçlandı

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen Minikler Futbol Turnuvası'nın finali gerçekleştirildi. Turnuvaya 10 takım ve 200 sporcu katıldı. Şampiyonlar ve ödüller belirlendi.

Körfez Belediyesi tarafından merhum Necati Türkmen anısına düzenlenen Minikler Futbol Turnuvasının finali heyecanlı anlara sahne oldu.

Körfez Belediyesi'nin Kocaeli amatör futbolunun unutulmaz simalarından olan merhum Necati Türkmen adına düzenlediği Minikler Futbol Turnuvası finalle sona erdi. Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya, 2011-2012 ile 2012-2013 doğumlulardan oluşan 10 takım ve toplam 200 sporcu katıldı. Turnuvanın finali Esentepe Stadı'nda gerçekleştirildi. Final gecesinde ilk olarak 2012-2013 grubunun maçları oynandı. Birincilik ve üçüncülük maçlarında kazanan penaltılarla belli olurken, birinci Esen spor, üçüncü ise Körfez Gençlerbirliği oldu. Özellikle Körfez Gençlerbirliği ve Tütünçiftlik spor arasındaki penaltı atışları ikişer tur gerçekleştirilirken, tribünlerde de büyük heyecan oluştu. 2011-2012 grubunun final gecesinde de birincilik ve üçüncülük maçları aynı anda başlatıldı. Kıran kırana geçen maçlar sonrasında Hereke Yıldız, Körfez Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda bulduğu goller ile mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülük maçında ise gülen taraf Körfez OIimpik Spor Kulübü karşısında İlimtepe Gençlerbirliği oldu.

En iyiler seçildi

2012-13 doğumlularda gol kralı 9 golle Körfez Gençlerbirliği'nden Çınar Akif Canpolat olurken, en iyi kaleci ise Kaan Erkan seçildi. 2011-12 doğumlularda gol kralı Hereke Yıldız'dan Kerem Altan, en iyi kaleci ödülü de Kaan Erkan'a verildi.

"Spor akademilerinde 5 bine yakın öğrenci eğitim görüyor"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, spora büyük önem verdiklerini belirterek, "Körfez'de spor tesislerinin sayısının çoğaltılması ve daha modern hale getirilmesi noktasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortak projeler üretiyoruz. Sizlerin daha modern şartlar altında spor yapmanızı sağlamak adına ilçeye yeni spor tesisleri kazandırırken, mevcutları da modernize ediyoruz. Körfez Belediyesi bünyesindeki spor akademilerinde 5 bine yakın öğrenci eğitim görüyor. Her yıl binlerce çocuk ve gencimizi sporla tanıştırıyoruz" dedi. - KOCAELİ