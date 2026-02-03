Ergan Dağı'nda Minikler Festivali ödül töreni düzenlendi
Ergan Dağı Kayak Merkezinde düzenlenen Türkiye Kayak Federasyonu 2026 faaliyet programı kapsamındaki Minikler Festivali'nin ardından ödül töreni yapıldı. Dereceye giren sporculara ödülleri Vali Yardımcısı ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.
Pistin minik yıldızlarının kıyasıya mücadele ettiği müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri; Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Türkiye Kayak Federasyonu Asbaşkanı Volkan Burak Mumcu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür tarafından takdim edildi.
Yetkililer, yarışmalarda derece elde eden sporcuları tebrik ederek, 2 ve 3 Şubat tarihlerinde yine Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yapılacak olan Alp Disiplini (U12, U14, U16) birinci ayak yarışmalarında tüm sporculara başarılar diledi. - ERZİNCAN