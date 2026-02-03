Haberler

Ergan Dağı'nda Minikler Festivali ödül töreni düzenlendi

Ergan Dağı'nda Minikler Festivali ödül töreni düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ergan Dağı Kayak Merkezinde düzenlenen Türkiye Kayak Federasyonu 2026 faaliyet programı kapsamındaki Minikler Festivali'nin ardından ödül töreni yapıldı. Dereceye giren sporculara ödülleri Vali Yardımcısı ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.

Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2026 faaliyet programı kapsamında, Ergan Dağı Kayak Merkezinde düzenlenen Minikler Festivali yarışlarının ardından ödül töreni gerçekleştirildi.

Pistin minik yıldızlarının kıyasıya mücadele ettiği müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri; Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Türkiye Kayak Federasyonu Asbaşkanı Volkan Burak Mumcu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür tarafından takdim edildi.

Yetkililer, yarışmalarda derece elde eden sporcuları tebrik ederek, 2 ve 3 Şubat tarihlerinde yine Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yapılacak olan Alp Disiplini (U12, U14, U16) birinci ayak yarışmalarında tüm sporculara başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump'a ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu

Ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu

Lookman imzayı attı! İşte bonservisi ve maaşı
Ülke şokta! Eski bakan da sapık milyarderin evinden çıktı

Ülke şokta! Eski bakan da sapık milyarderin evinden çıktı
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin

AK Partili isimden emeklilere: Gabar'ı bekleyin
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu

Lookman imzayı attı! İşte bonservisi ve maaşı
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Fenerbahçe'de ayrılık! En-Nesyri maç sonunda takımla vedalaştı

Ayrılık! Maç sonunda takım arkadaşlarıyla vedalaştı