Aydın'da Okul Sporları Minikler Yüzme İl Birinciliği başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Okul Sporları Minikler Yüzme İl Birinciliği, açılış seremonisiyle başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen organizasyonun açılışı, yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla yapıldı. Minik sporcuların heyecanı ve enerjisi törene renk katarken, tribünlerde bulunan aileler de çocuklarına destek verdi. Yarışmalar boyunca minik yüzücüler, hem bireysel hem de takım kategorilerinde derece elde edebilmek için kulaç atacak. Azimleri, mücadele ruhları ve performanslarıyla dikkat çeken sporcular, izleyenlerden tam not aldı. Organizasyonun çocukların spora teşvik edilmesi ve yüzme branşının gelişimi açısından önemli olduğunu belirterek tüm sporculara başarılar dileyen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Okul Sporları Minikler Yüzme İl Birinciliği açılış seremonisi büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirildi. Minik sporcularımızın azmi, enerjisi ve mücadele ruhuyla renk kattığı organizasyonda tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

