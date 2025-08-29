Minik ve Yıldızlar Türkiye Muaythai Şampiyonası Kars'ta başladı

Türkiye Muaythai Federasyonu 2025 yılı faaliyet programında yer alan Minik ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kars Valiliği koordinesinde Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından organize edilen şampiyona, Kars İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda başladı.

81 ilden gelen sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan Vekili Korkmaz Atalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonayı Kars'ta başlattıklarını söyledi.

Şampiyonanın büyük bir heyecanla devam ettiğini belirten Korkmaz, "Şampiyonaya 81 ilden 500'ün üzerinde sporcu, idareci ve veli katılımı var. Yani hakemler olmak üzere bin kişiye ulaştık. Müsabakaların yansıra 'Bir gün siper bir gün spor' sloganıyla Ani Ören Yeri ve Sarıkamış şehitliklerini gezdik. Federasyonumuzun sosyal projelerinden olan minik-yıldız çocuklarımıza milli bilinç ruhunu tarihi yerlerimizde uygulamalı olarak gösteriyoruz." dedi.

Şampiyonaya Antalya'dan gelen sporcular İsmail Efe Kalın ve Ömer Faruk Bingöl de dereceyle şehirlerine dönmek istediğini anlattı.

Müsabakalar 31 Ağustos'ta sona erecek.