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Çermikli sporcular ödüllerle döndü

Çermikli sporcular ödüllerle döndü
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Diyarbakır'da düzenlenen Okul Sporları Minikler Oryantring yarışmalarında Çermik Muharrem Akkılıç İlkokulu öğrencileri, ilk katılımlarında 2 kupa ve 15 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Diyarbakır'da dün düzenlenen Okul Sporları Minikler Oryantring yarışmalarında Çermik Muharrem Akkılıç İlkokulu, 2 kupa ve 15 madalya kazandı.

Diyarbakır'da Okul Sporları Minikler Oryantring yarışmaları tamamlandı. Yarışmalara ilk defa katılan Çermik Muharrem Akkılıç İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri 2 kupa ve 15 madalya aldı. Okul yönetimi yarışmalarda başarı elde eden öğrencilerini tebrik etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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