Çermikli sporcular ödüllerle döndü
Diyarbakır'da düzenlenen Okul Sporları Minikler Oryantring yarışmalarında Çermik Muharrem Akkılıç İlkokulu öğrencileri, ilk katılımlarında 2 kupa ve 15 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
Diyarbakır'da dün düzenlenen Okul Sporları Minikler Oryantring yarışmalarında Çermik Muharrem Akkılıç İlkokulu, 2 kupa ve 15 madalya kazandı.
Diyarbakır'da Okul Sporları Minikler Oryantring yarışmaları tamamlandı. Yarışmalara ilk defa katılan Çermik Muharrem Akkılıç İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri 2 kupa ve 15 madalya aldı. Okul yönetimi yarışmalarda başarı elde eden öğrencilerini tebrik etti. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı