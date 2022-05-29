Minik basketbolcuların gözü yükseklerde - Haberler

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Minik basketbolcuların gözü yükseklerde

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Minik basketbolcuların gözü yükseklerde

Malatya'da Okul Sporları Minik Kızlar Basketbol İl Şampiyonasında birinci olan Bostanbaşı İlkokulu Kızlar takımı Türkiye Şampiyonasına katılmayı hedefliyor.

Malatya'da Okul Sporları Minik Kızlar Basketbol İl Şampiyonasında birinci olan Bostanbaşı İlkokulu Kızlar takımı Türkiye Şampiyonasına katılmayı hedefliyor.

Malatya'da okullar arası Basketbol İl Şampiyonası müsabakaları tamamlandı. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Minik Kızlar Basketbol Turnuvasında Bostanbaşı İlkokulu Kızlar takımı şampiyon oldu. Şampiyonluk kupasını alarak büyük sevinç yaşayan takım oyuncuları, Türkiye şampiyonu olmak istediklerini söylediç

Okul Müdürü Mehmet Yasin Demirel, öğrenciler ile öğrencileri çalıştıran öğretmen Ferhat Koparal'ı tebrik ederek, "Öğrencilerimizin hedefi,grup şampiyonasında da başarılı olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaktır. İnşallah bunu da başaracaklar" dedi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bostanbaşı basketbol Türkiye Malatya Spor Haberler

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