On binlerin izlediği derbiden geriye bu görüntüler kaldı
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa finalinin ardından gün doğumuyla birlikte istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Birçok taraftarın maçta dağıtılan yağmurlukları çöp kutusu yerine sokak ortasına atarak çevreyi kirlettikleri görüldü. Yağmurlukların yere atıldığı bölgede "Çöplerinizi yere atmayın" yazan tabelanın da olduğu kameralara yansıdı. Bu anları kayda alan bir kişi, çevre kirliliğine neden olan taraftarlara tepki gösterdi.
- Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.
- Maçta dağıtılan sarı-kırmızı ve sarı-lacivert renkli yağmurluklar, çöp kutuları yerine çim alanlar, kaldırım kenarları ve park yerlerine atıldı.
- Çevre kirliliği, 'Lütfen çöplerinizi yere atmayın' yazılı tabelanın olduğu kısımda da yağmurlukların yere atılmasıyla sosyal medyada tepki çekti.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.
SOKAKLARDA İSTENMEYEN GÖRÜNTÜ
Süper Kupa finalinin ardından gün doğumuyla birlikte istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından video paylaşan bir kişi, taraftarların yaptığı çevre kirliliğine tepki gösterdi. Videoda görülen görüntülere göre, maçta dağıtılan sarı-kırmızı ve sarı-lacivert renklere sahip yağmurlukların çöp kutusu yerine çim alanlar, kaldırım kenarları ve park yerlerine atılmış olduğu görüldü.
'ÇÖPLERİNİZİ YERE ATMAYIN' TABELASINI GÖRMEZDEN GELDİLER
Görüntülerde dikkat çeken bir detay ise, "Lütfen çöplerinizi yere atmayın" yazılı tabelanın olduğu kısımda yere atılan yağmurlukların fazlalığı oldu. Bu durum, çevre bilincinin yetersizliğini bir kez daha gözler önüne sererken, sosyal medyada büyük tepki çekti.