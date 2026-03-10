Haberler

Yıldız futbolcuya sapık muamelesi yapıldı! İşte nedeni

Yıldız futbolcuya sapık muamelesi yapıldı! İşte nedeni
Güncelleme:
Manchester City'nin yıldızı Rodri, pencerelere yakın mesafede drone uçurduğu gerekçesiyle komşuları tarafından polise şikayet edildi. Drone'un apartmanların pencerelerine yakın mesafede uçurulduğunu öne süren komşular, mahremiyetlerinin ihlal edildiğini savundu.

Manchester City'nin İspanyol yıldızı Rodri, İngiltere'de komşularının şikayetiyle gündeme geldi. Ünlü futbolcunun evinin bulunduğu bölgede drone uçurduğu iddiası polis kayıtlarına yansıdı.

KOMŞULAR POLİSE BAŞVURDU

The Sun'ın haberine göre Rodri'nin yaşadığı bölgede bulunan komşu apartmanlarda yaşayan bazı vatandaşlar, pencerelerinin yakınında drone uçurulduğunu fark etti. Bunun üzerine çevredeki sakinler durumu polise bildirdi.

MAHREMİYET TARTIŞMASI

Drone'un apartmanların pencerelerine yakın mesafede uçurulduğunu öne süren komşular, mahremiyetlerinin ihlal edildiğini savundu. Olayın ardından polis ekiplerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.

