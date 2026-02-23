Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü

Haberler

Güncelleme:
Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden biri olan Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin lideri 'El Mencho' lakaplı Nemesio Oseguera'nın askeri operasyonda öldürülmesinin ardından ülkede şiddet olayları arttı. Kartel üyelerinin birçok kentte araçları ateşe verdiği ve Guadalajara Uluslararası Havalimanı çevresinde güvenlik güçleriyle çatıştığı bildirildi. Bu durum, 2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi olacak Meksika'da güvenlik endişelerini artırdı.

  • Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin lideri Nemesio Oseguera askeri operasyonda öldürüldü.
  • Kartel üyeleri birçok kentte araçları ateşe verdi ve Guadalajara Uluslararası Havalimanı çevresinde güvenlik güçleriyle çatışmalar yaşandı.
  • Meksika 4 ay sonra 2026 Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak.

Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın düzenlenen askeri operasyonda öldürüldüğü bildirildi. Gelişmenin ardından ülkede şiddet olayları tırmandı.

ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ, HAVALİMANINA SALDIRI

Yerel kaynaklara göre kartel üyeleri birçok kentte araçları ateşe verdi. Guadalajara Uluslararası Havalimanı çevresinde de güvenlik güçleriyle çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

Ülkenin farklı noktalarından yükselen dumanlar ve silahlı çatışma görüntüleri kamuoyuna yansırken, olaylarda çok sayıda güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi. Resmi makamlardan can kaybına ilişkin net bir sayı paylaşılmadı.

DÜNYA KUPASI ENDİŞESİ

Yaşanan gelişmeler, 4 ay sonra 2026 Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak olan Meksika'da güvenlik konusunu yeniden gündeme taşıdı. Futbol kamuoyu ve organizasyon yetkililerinin süreci yakından takip ettiği ifade ediliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
