Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü

Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın düzenlenen askeri operasyonda öldürüldüğü bildirildi. Gelişmenin ardından ülkede şiddet olayları tırmandı.

ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ, HAVALİMANINA SALDIRI

Yerel kaynaklara göre kartel üyeleri birçok kentte araçları ateşe verdi. Guadalajara Uluslararası Havalimanı çevresinde de güvenlik güçleriyle çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

Ülkenin farklı noktalarından yükselen dumanlar ve silahlı çatışma görüntüleri kamuoyuna yansırken, olaylarda çok sayıda güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi. Resmi makamlardan can kaybına ilişkin net bir sayı paylaşılmadı.

DÜNYA KUPASI ENDİŞESİ

Yaşanan gelişmeler, 4 ay sonra 2026 Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak olan Meksika'da güvenlik konusunu yeniden gündeme taşıdı. Futbol kamuoyu ve organizasyon yetkililerinin süreci yakından takip ettiği ifade ediliyor.