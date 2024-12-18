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Milwaukee Bucks NBA Kupası'nı Kazandı

Milwaukee Bucks NBA Kupası'nı Kazandı
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NBA Kupası finalinde Milwaukee Bucks, Oklahoma City Thunder'ı 97-81'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Giannis Antetokounmpo, 26 sayı, 19 ribaund ve 10 asistle triple double yaparak finalin en değerli oyuncusu oldu.

NBA Kupası finalinde Milwaukee Bucks, Oklahoma City Thunder'ı 97-81'lik skorla mağlup etti ve kupayı kazandı.

NBA Kupası finalinde Oklahoma City Thunder ile Milwaukee Bucks, ABD'nin Las Vegas şehrinde karşı karşıya geldi. Milwaukee müsabakadan 97-81'lik skorla galip ayrıldı. Milwaukee bu sonuçla kupayı kazanan ikinci farklı takım oldu. Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 19 ribaund ve 10 asistle triple double yaparken, Damian Lillard 23 sayı, 4 asist, Brook Lopez ile Gary Trent Jr. da 13'er sayı ile mücadele etti. Oklahoma'da ise Shai Gilgeous Alexander 21 sayı, 4 ribaund ve Jalen Williams da 18 sayı, 4 ribaund ile katkı verdi.

Finalin en değerli oyuncusu (MVP) ise Milwaukee Bucks'ta triple double ile mücadele eden Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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